Arsenal l-a adus in aceasta vara pe Jurrien Timber (22 de ani) de la Ajax in schimbul a 40 de milioane de euro. Fotbalistul olandez a apucat sa joace doar in doua partide pentru "Tunari" si a suferit o accidentare grava. Jurrien Timber a suferit o ruptura a ligamentului incrucisat anterior si va lipsi o perioada lunga de pe terenul de fotbal. Acest lucru i-a afectat planurile lui Mikel Arteta, care acum este nevoit sa ii caute un