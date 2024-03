"Tunarii" Ligii Campionilor in acest sezon

Trei atacanti de top, Erling Haaland, Harry Kane si Kylian Mbappe, conduc in clasamentul golgheterilor Ligii Campionilor la fotbal, cu cate 6 goluri marcate, dupa meciurile desfasurate miercuri in returul optimilor de finala. Haaland a inscris un gol pentru Manchester City, miercuri seara, in victoria cu 3-1 a campioanei Europei in fata danezilor de la FC Copenhaga. Kane a fost decisiv, cu o dubla, marti, pentru calificarea lui Bayern Munchen in sferturi, la meciul cu Lazio (3-0).Mbappe a ... citește toată știrea