Tur fara greseala

Corona Brasov a castigat si al noualea meci al sezonului, in Divizia A, incheind turul campionatului cu un parcurs fara greseala, in care a avut doar victorii la diferenta mare de scor.Fetele antrenate de Alin Bondar si Razvan Udristoiu s-au impus cu 40-16 (20-8) in fata lui CSM Bacau, formatie care a stat mult timp, in aceasta toamna, pe podiumului Seriei B.Radoi, Voicu - Cirstea 6, Vacariu 4, Voica 4, Berbece 4, Moraru 4, Munteanu 4, Dumitrascu 3, Gandulfo 3, Dombaxe 3, Marin 2, Lacatus 1, ... citeste toata stirea