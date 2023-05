De maine pana duminica, la Brasov sunt programate doua turnee de promovare in ligile nationale de handbal feminin si volei feminin.Turneul de handbal feminin va avea loc in Sala Sporturilor Dumitru Popescu Colibasi. Iar cel de volei feminin in Sala Metrom. Pe langa Corona Brasov, la turneul de promovare in Liga Florilor de handbal feminin vor mai fi inca 7 echipe. Toate din liga secunda. Este vorba despre Unirea Slobozia, Activ Ploiesti, Universitatea Cluj-Napoca, CSM Deva, CSM Iasi, CSM ... citeste toata stirea