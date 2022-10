In perioada 19 - 20 noiembrie, sala de sport Tohan Blocuri a orasului Zarnesti, gazduieste un turneu caritabil de fotbal dedicat in memoria lui Nicolae Florin Alexandru.Un tanar zarnestean, iubitor al fotbalului, care a plecat dintre noi mult prea devreme, in urma exploziei de pe Platforma Uzinei Mecanice Tohan din august 2021.Astfel, incepand de sambata 19. ... citeste toata stirea