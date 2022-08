Turneu de tenis feminin ITF, cu premii de 15.000 de dolari, de luni, la Brasov

Brasovul va gazdui, saptamana viitoare, un nou turneu de tenis destinat senioarelor, competitie inscrisa in calendarul ITF World Tennis.Brasov Cup are premii totale in valoare de 15.000 de dolari si se va desfasura in perioada 29 august - 4 septembrie, la Baza Sportiva Olimpia. Organizator principal este clubul ACS Sportul Alb Brasov, iar parteneri sunt Consiliul Judetean Brasov si Federatia Romana de Tenis. In calificari s-au inscris 48 de jucatoare, iar 32 dintre acestea vor ramane pe ... citeste toata stirea