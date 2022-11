Turneu national de padel, in acest weekend, la Brasov

Padelul devine unul dintre cele mai atractive sporturi, cu cea mai mare expunere din lume, in ultimii ani, o disciplina usoara, dinamica si accesibila oricui. O combinatie intre tenis, squash, ping-pong si badminton, se joaca la dublu, extrem de relaxant, pune accent si pe socializare. Fosti mari fotbalisti, in frunte cu Zinedine Zidane si Zlatan Ibrahimovic practica acest sport.In prezent, in tara noastra exista 15 terenuri pentru acest sport, cele mai multe in aer liber, iar Padel Palace ... citeste toata stirea