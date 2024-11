Turneul Campionilor se va disputa in Italia pana in 2030, anunta ATP

Turneul Campionilor (ATP Finals), competitia de final de sezon din circuitul profesionist masculin de tenis, care reuneste anual cei mai buni opt jucatori ai lumii, va continua sa se dispute in Italia pana in 2030, a anuntat presedintele Asociatiei Tenismenilor Profesionisti, Andrea Gaudenzi, duminica seara, dupa finala editiei 2024, informeaza AFP."Sunt bucuros sa anunta ca ATP Finals va ramane in Italia inca cinci ani, pana in 2030", a declarat Gaudenzi chiar inainte de a-i inmana trofeul ... citește toată știrea