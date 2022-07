Turneul de la Laussane a ramas fara favorita nr. 1

Jucatoarea americana de tenis Danielle Collins (foto), principala favorita a turneului WTA de la Lausanne, a fost eliminata in primul tur al acestei competitii, dotata cu premii totale de 251.750 dolari, inclinandu-se in trei seturi, 6-7 (5/7), 6-3, 7-6 (8/6), in fata elvetiencei Simona Waltert, intr-o partida disputata marti. Waltert (21 ani, locul 154 WTA) a salvat trei mingi de meci in fata lui Collins, numarul 7 mondial, reusind sa se impuna in final dupa mai mult de trei ... citeste toata stirea