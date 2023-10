Programat sa aiba loc in saptamana de dupa Masters 1000 de la Paris-Bercy, turneul ATP 250 de la Tel Aviv nu va avea loc din cauza situatiei din Israel. In schimb, Sofia va gazdui evenimentul din perioada 5-11 noiembrie.Doua orase solicitasera la ATP sa gazduiasca turneul in locul Tel Avivului. Sofia, care a oferit mai ... citeste toata stirea