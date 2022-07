Turul Romaniei 2022 va traversa Brasovul. Curse pentru copii, la Fagaras

Judetul Brasov este inclus in traseul Turul Romaniei 2022. Peste 20 de echipe profesioniste din 13 tari si-au confirmat deja participarea pe un traseul de aproximativ 850 km.Federatia Romana de Ciclism, alaturi de Ministerul Sportului si Auchan Retail Romania, in calitate de partener principal, anunta editia cu numarul 55 a Turului Romaniei, una dintre cele mai prestigioase curse de ciclism rutier din sud-estul Europei.Competitia se va desfasura in perioada 6-11 septembrie 2022 pe un traseu ... citeste toata stirea