Turul Romaniei 2025 va avea loc in septembrie

Editia din acest an a Turului ciclist al Romaniei va avea loc in luna septembrie, au anuntat organizatorii, pe pagina de Facebook a cursei. "Turul Romaniei 2025 incepe in 10 septembrie, din Craiova - inima Olteniei!'', se arata in comunicat. Cursa, al carei traseu nu a fost dezvaluit inca, se va incheia pe 14 septembrie. "Si anul acesta, o singura inima bate pentru ciclism, iar primul puls al competitiei se simte chiar aici, in Craiova. Orasul care reprezinta dinamismul si ambitia unei regiuni ... citește toată știrea