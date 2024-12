"U" Cluj e din nou lider in Superliga

Universitatea Cluj a castigat derby-ul cu concitadina CFR Cluj cu scorul de 3-2 (0-1), luni seara, in ultimul meci din etapa a 19-a a Superligii de fotbal. Astfel "sepcile rosii" au urcat din nou in fotoliul de lider al clasamentului.CFR a deschis scorul in finalul primei reprize, prin Louis Munteanu (45+2), dupa ce portarul Edvinas Gertmonas a respins penalty-ul executat tot de atacantul echipei din Gruia. Penalty-ul a fost acordat pentru un fault comis de Ovidiu Bic la Adrian Paun."U" a ... citește toată știrea