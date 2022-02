"U" Craiova ar mai putea primi opt sute de mii pentru Mihaila

Valentin Mihaila a revenit, dupa sase luni, in Serie A, la Atalanta, club care l-a imprumutat pana in vara de la Parma. In contractul dintre parti, este stipulata o clauza potrivit careia transferul devine automat definitiv daca Valentin Mihaila evolueaza intr-un anumit numar de meciuri la Atalanta, formatia de pe locul patru din Serie A, borna considerata "realizabila" de agentul Victor Becali. Daca respectiva clauza se va activa, Parma va incasa cel putin opt milioane de euro de la Atalanta ... citeste toata stirea