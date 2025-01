Ucraina a gazduit primul turneu de fotbal pentru invalizi de razboi

Ucraina a gazduit primul turneu international de fotbal pentru invalizi de razboi si intentioneaza sa il transforme intr-unul international, conform agentiei Associated Press.Jucatorii au fost alesi din randul miilor de raniti in conflictul din Ucraina. Cu membrele pierdute in timpul conflictului, acestia s-au adunat pe un stadion din Kiev in weekendul trecut pentru a se inscrie intr-o noua provocare, respectiv un turneu de fotbal.Organizat de Federatia ucraineana pentru fotbal, "Liga celor ... citește toată știrea