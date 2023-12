Romania va juca la EURO 2024 in Grupa E, alaturi de Belgia, Slovacia si castigatoarea barajului din Liga Natiunilor de pe Ruta B. Mircea Lucescu - foto - (78 de ani) a analizat sansele "Tricolorilor", cu ocazia unei interventii telefonice la Fotbal Club. "Il Luce" considera ca, in cazul in care Ucraina va trece de play-off, va deveni automat favorita Grupei E, desi cap de serie la tragerea la sorti a fost Belgia. Presa din Ucraina a remarcat declaratiile date la Digi Sport de Mircea Lucescu si ... citeste toata stirea