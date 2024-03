Ucrainenii spun ca nu le e teama de noi, echipa lui Edi neavand vedete

Ucrainenii au tras concluziile, inaintea duelului cu Romania de la EURO 2024. Vecinii de la Nord au transmis ca echipa nationala nu are vedete in lot, singurii care ies in evidenta fiind Horatiu Moldovan si Radu Dragusin. Romania a fost repartizata in Grupa E la EURO 2024, alaturi de Belgia, Slovacia si Ucraina. Ucrainenii au prins biletele pentru Campionatul European, dupa ce au invins Islanda in play-off. Ucraina este primul adversar al Romaniei de la EURO 2024. Meciul se va disputa pe 17 ... citește toată știrea