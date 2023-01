UEFA a modificat formatul preliminariilor pentru CM 2026 si EURO 2028

Comitetul Executiv al Uniunii Europene de Fotbal (UEFA) a aprobat in sedinta sa de miercuri noile formate ale preliminariilor pentru Cupa Mondiala din 2026 si EURO 2028, care prevad grupe de cate patru si cinci echipe, fata de cinci si sase cate aveau pana acum, transmite AFP.Noul format al calificarilor europene pentru EURO sau Cupa Mondiala va fi modificat, echipele urmand a fi extrase in 12 grupe de cate patru si cinci echipe, revitalizand in consecinta competitia, facand-o mai putin ... citeste toata stirea