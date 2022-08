UEFA ar sanctiona zece mari cluburi

UEFA intentioneaza sa anunte un pachet de sanctiuni impotriva a 10 cluburi europene de fotbal importante, printre care PSG si FC Barcelona, pentru nerespectarea Fair Play-ului Financiar in sezonul 2020/2021, anunta presa britanica si cea spaniola. Alaturi de cele doua grupari, pe lista mai figureaza echipele italiene precum Juventus Torino, Inter Milano si AS Roma, conform ziarului Daily Mail. Alte 10 cluburi, intre care si Arsenal Londra, sunt sub supraveghere in ceea ce priveste ultimul sezon, ... citeste toata stirea