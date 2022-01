In aceste zile, hocheistii de la Corona Wolves Brasov se afla in Ungaria, pentru ultima deplasare in tara vecina, in cadrul sezonului regular al Erse Liga.Joi, "lupii" au pierdut partida contra lui DVTK, scor 5-1 (2-0, 2-1, 1-0), unicul lor gol fiind inscris de Valchar (25'31"), iar vineri au cedat dupa prelungiri, 3-2 (1-0, 0-1, 1-1, 1-0) pe gheata lui DEAC. In cel de-al doilea meci, pentru ... citeste toata stirea