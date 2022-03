Ultima etapa din sezonul regulat

Liga a 3-a isi va desfasura, in acest weekend, ultima etapa a sezonului regulat, una fara mari mize in Seria a 5-a, cea in care joaca cele trei formatii brasovene.Calificata deja in playoff, dupa ce a remizat cu CS Blejoi, saptamana trecuta, Olimpic Cetate Rasnov va evolua in deplasare, pe terenul liderului AFC Odorheiu Secuiesc, sambata, de la ora 15.00. Harghitenii (38p) au nevoie de o victorie pentru a incheia aceasta parte a campionatului pe primul loc, in timp ce pentru eelevii lui Petre ... citeste toata stirea