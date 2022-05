Ultima finala a fost pierduta de Real tocmai in fata lui Liverpool

"Cormoranii" au trecut de Villarreal in semifinale, 5-2 scor general, in timp ce formatia lui Carlo Ancelotti a invins-o pe Manchester City, 6-5, dupa un retur memorabil la Madrid, unde a trimis meciul in prelungiri cu doua goluri marcate in 90 de secunde, in minutele 90 si 91. Finala actualei editii de UEFA Champions League se va disputa pe 28 mai, de la ora Romaniei 22:00, la Paris, pe "Stade de France". Duelul a fost programat initial in Rusia, la Sankt Petersburg, insa UEFA a decis sa mute ... citeste toata stirea