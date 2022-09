Ultimul "raliu" al anului va fi la Brasov. Macadamul brasovean si-a stabilit harta 2022

Editia 51 a celui mai longeviv raliu romanesc, Tess Rally Brasov, se va desfasura in perioada 27-29 octombrie, marcand astfel finalul sezonului de raliuri in Romania. Pentru aceasta editie insa, organizatorul brasovean a decis sa readuca in program drumurile forestiere din jurul Brasovului, macadamul fiind prezent pentru ultima oara la editia din 2019.Asadar, pe parcursul celor doua zile de concurs, de pe harta competitiei nu vor lipsi celebrele probe "Valea Azugii" (PS Sacele), "Limbasel" ... citeste toata stirea