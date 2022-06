Umtiti, cadere valorica si financiara inimaginabila

In fotbal, se spune ca memoria este scurta, iar evenimentele cele mai recente cantaresc decisiv in opiniile specialistilor si ale suporterilor. Asta simte pe pielea lui si Samuel Umtiti - foto - (28 de ani), care a ajuns sa fie doar o umbra a jucatorului care era om de baza la Barcelona in 2018 si campion mondial cu nationala "cocosului galic". Imediat dupa triumful Frantei de la Cupa Mondiala din 2018, Samuel Umtiti era cotat de site-ul de specialitate transfermarkt la 70 de milioane de euro, ... citeste toata stirea