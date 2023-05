Reactia lui Cristiano Ronaldo (foto), dupa ce a stabilit un nou record in fotbalul mondial. Ronaldo a ajuns la 180 de echipe impotriva carora a marcat. Starul portughez a marcat un gol in victoria dramatica pe care Al Nassr a obtinut-o cu Al Shabab, scor 3-2. Cristiano Ronaldo a scris o noua pagina de istorie. Lusitanul este jucatorul care a inscris impotriva a 180 de echipe diferite, in intreaga sa cariera, acesta fiind un record absolut. Ronaldo a marcat golul victoriei, dupa ce Al Nassr a ... citeste toata stirea