Echipa de hochei a CSM Corona anunta un nou transfer. Este vorba despre un jucator canadian, Connor Sills, care ultima data a evoluat in Olanda.Atacantul in varsta de 27 de ani are in palmares 93 de meciuri jucate in liga universitara nord-americana USports, alaturi de University of Ottawa, 53 de meciuri in EIHL alaturi de Dundee Stars si, in ultimul sezon, 20 de meciuri in liga europeana Oberliga (Germany3), ... citeste toata stirea