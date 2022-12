Un campion european, dopat la Brasov

Atletul turc de origine kenyana Aras Kaya (foto), dublu campion european la cros si olimpic la Jocurile Olimpice de la Rio, a primit o interdictie de trei ani pentru dopaj, dupa ce a fost depistat pozitiv la eritropoietina. El a fost depistat pozitiv la un concurs desfasurat in Romania.Fondistul turc de origine kenyana a cucerit titlurile europene de cros in 2016 si 2019, scrie Athletics Weekly. In varsta de 28 de ani, el s-a nascut in Kenya sub numele de Amos Kibitok inainte de a schimba ... citeste toata stirea