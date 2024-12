Un copil de sase ani a primit interdictie pe stadion

Un suporter al echipei Le Havre, in varsta de doar 6 ani, a primit interdictie de a intra pe stadion pana la inceputul anului viitor pentru ca a aruncat pahare de hartie si hartie mototolita din tribune, la meciul cu Reims, din Ligue 1.Este o sanctiune neobisnuita. Potrivit lequipe.fr, Le Havre a impus recent o interdictie de stadion unui suporter in varsta de... 6 ani. Acesta a fost acuzat ca a aruncat cu obiecte in teren la jumatatea celei de-a doua reprize a meciului cu Reims, scor 0-3, la ... citește toată știrea