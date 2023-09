Dupa o vara cu schimbari in organigrama sectiei, Kids Tampa se pregateste de startul in noul sezon competitional si la sectia de handbal, acolo unde pentru prima data in istoria clubului, va avea piramida completa in campionat, la toate categoriile de varsta.Florin Paraschiv, cel care a fost numit in urma cu patru luni, director tehnic al sectiei de habdbal, spune ca a fost placut surprins de ce a gasit la Kids Tampa, club recunoscut mai mult pentru performantele in fotbalul juvenil, dar care ... citeste toata stirea