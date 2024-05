Un fost antrenor de la Aston Villa si Celtic, dorit pe banca Rapidului

Dan Sucu arunca in aer negocierile cu Sumudica. Desi s-a intalnit cu favoritul suporterilor, Dan Sucu are o alta tinta pentru postul de antrenor la Rapid. Dan Sucu e in cautare de antrenor pentru sezonul viitor la Rapid. Sucu a avut intalniri cu Marius Sumudica si Mircea Lucescu, dar tinta este aducerea unui tehnician strain. Conform fanatik.ro, Dan Sucu il vrea antrenor al Rapid pe celebrul Martin O'Neill - foto - (72 de ani). Acesta a antrenat, printre altele, pe Celtic si pe Aston Villa, in ... citește toată știrea