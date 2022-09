A murit fostul fotbalist Florin Hidisan. Fostul fotbalist Florin Hidisan, care se confrunta de mai bine de un an cu cancerul, s-a stins din viata la varsta de 40 de ani, scrie GSP.ro.In ultimele saptamani, Florin a facut fata din ce in ce mai greu chimioterapiei. Ajunsese sa cantareasca doar 43 de kilograme, iar in cele din ... citeste toata stirea