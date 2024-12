Un fundas canadian se alatura "lupilor"

Jonathan Racine este noul jucator al Coronei. Fundasul de 31 de ani, nascut la Montreal, vine la Brasov de la Grenoble (Bruleurs des Loups), din Ligne Magnus. Jonathan a jucat ca junior la echipe canadiene si apoi, din 2012, a facut pasul catre AHL la San Antonio Rampage pentru care a jucat trei sezoane. A jucat in acest timp si un meci in NHL la Florida Panthers.A evoluat apoi in AHL pentru Portland Pirates, St. John's IceCaps, Syracuse Crunch, Ontario Reign, Belleville Senators, Stockton ... citește toată știrea