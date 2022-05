Un meci cat un sezon

SR Municipal va disputa cel mai important meci al sezonului 2021-2022 chiar in ultima etapa. Sambata, de la ora 18.00, pe Stadionul Tineretului, SR-ul va primi vizita formatiei secunde a lui FC Hermannstadt.Sibienii ocupa locul 8 in Seria a 5-a a Ligii a 3-a, cu 30 de puncte, iar "galben-negrii" sunt pe 9, cu 29 de puncte. Practic, cele doua echipe disputa o adevarata finala pentru pozitia a opta, cea care asigura salvarea de la retrogradare.Amintim ca in urma partidei de sambata trecuta, ... citeste toata stirea