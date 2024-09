Un meci cu "echipa Africa", tara unde rugby-ul este rege

In fiecare vara, in Romania ajung echipe de rugby din emisfera sudica, unde este iarna. Motivul: cluburile sportive isi organizeaza cantonamentele in zone mai calduroase. In acest context, in aceasta perioada, in zona Brasovului se afla in cantonament o echipa de la Afrikaanse Volkskool Sport, un colegiu sportiv din Africa de Sud.Africa de Sud este campioana mondiala la rugby, iar mare parte din locuitori practica acest sport la nivel de profesionisti sau amatori.Pe langa cele doua ... citește toată știrea