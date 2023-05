O noua remiza intre SR Brasov si CSO Plopeni, 0-0, pe terenul prahovenilor, sambata dupa amiaza, in etapa a sasea din playoff-ul Ligii a 3-a. Partida a contat pentru etapa a saptea a playoff-ului Ligii a 3-a, in cadrul careia Olimpic Cetate Rasnov a pierdut pe terenul liderului CS Blejoi, scor 2-1.In playout, Kids Tampa Brasov s-a impus cu 4-1 in meciul disputat pe teren propriu, cu KSE Targu Secuiesc. Pentru brasoveni au marcat Sburlea, Zota, Nechita si Bugnar. Olimpic ... citeste toata stirea