Un nou golgheter in Liga Campionilor

Raphinha (foto), capitanul celor de la FC Barcelona, este noul lider al clasamentului golgheterilor Ligii Campionilor. Internationalul brazilian a reusit o "dubla" in meciul cu Benfica Lisabona (scor 3-1), din mansa secunda a optimilor de finala ale celei mai importante competitii continentale intercluburi.Raphinha a punctat in minutele 11 si 42 ale jocului din capitala Cataloniei si a ajuns la un total de 11 goluri in actuala editie a Champions League.Brazilianul Barcelonei i-a devansat pe ... citește toată știrea