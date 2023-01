Un nou portar la Corona, vine la echipa din vara

Corona a anuntat o noua jucatoare, care insa se va alatura lotului brasovean abia din vara. Este vorba despre un portar din Bundesliga, Anica Gudelj, care in present evolueaza pentru SV Union Halle Neustad.Gudelj a semnat un contract pe un sezon cu posibilitatea de prelungire pentru inca unul, explica oficialii Coronei."Dupa 6 ani in Bundesliga, a venit momentul pentru mine sa fac urmatorii pasi si sunt foarte fericita ca am ocazia sa joc pentru Corona Brasov. Abia astept sa ma intalnesc cu ... citeste toata stirea