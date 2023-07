In ciuda amenintarii cu neparticiparea in noul sezon al Ligii a 2-a, din cauza problemelor cu licenta si in asteptarea unui verdict definitiv de la TAS, FC Brasov continua seria jocurilor amicale cu rezultate bune.Trupa lui Dan Alexa s-a impus, miercuri, cu scorul de 3-0 (1-0) in fata formatiei FC Campulung Muscel. In meciul amical disputat pe Stadionul Tineretului au marcat pentru "stegari" Calin Popescu, Andrei Lascu si Daniel Dumbrava.In prima parte a meciului Dan Alexa a ales sa ... citeste toata stirea