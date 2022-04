Un singur obiectiv pentru Tavi Ciovica: titlul de campion national

Dupa ce anul trecut a pierdut titlul de campion national la Viteza in Coasta in ultima etapa, chiar pe teren propriu, pilotul brasovean Octavian Ciovica isi propune sa devina campion in aceasta editie. Pentru aceasta, pilotul si masina de concurs au pierdut fiecare cate 10 kilograme si bolidul a castigat in aerodinamica."Drumul spre victorie este presarat cu foarte multe obstacole. Anul trecut m-am luptat pentru titlul de campion si am pierdut in ultima etapa, avand un accident. M-am ... citeste toata stirea