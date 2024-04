Un tur de onoare prin Brasov

Echipa de hochei Corona Brasov a prezentat vineri, 12 aprilie, trofeele Erste Liga si Cupa Romaniei, intr-un tur de seara al orasului in autobuzul turistic supraetajat, care s-a incheiat in Piata Sfatului.Autobuzul a plecat de la Patinoarul Olimpic si, dupa un tur in zona centrala a orasului, a oprit in Piata Sfatului, la orele 21.00. Acolo, echipa de hochei a prezentat, in fata a sute de oameni, trofeele Erste Liga si Cupa Romaniei , in semn de respect pentru sprijinul ... citește toată știrea