Una "rece", alta "calda": Infrangere in trei seturi cu Alba Blaj si victorie cu Baia Mare

Corona Brasov a pierdut, sambata, jocul de pe teren propriu cu cu CSM Volei Alba Blaj, in 3 seturi (21-25; 17-25; 21-25). Partida a contat pentru etapa a 17-a a Diviziei A1 feminina.Voleibalistele antrenate de Ciprian Darnescu si Razvan Patran au cedat astazi cu CSM Volei Alba Blaj, in 3 seturi (21-25; 17-25; 21-25)."Greselile individuale au fost provocate si de valoarea adversarilor. Sa nu uitam ca in partea cealalta a fileului sunt niste jucatoare extraordinar de bune", a declarat