Unirea Constanta s-ar putea retrage din campionat

Unirea Constanta, formatie aflata in Liga 2, care are in lot aproape exclusiv jucatori imprumutati de la FCSB, este aproape de abandon in plin sezon, dupa ce nepotul lui Gigi Becali, Vasile Geambazi, care intretinea echipa, a anuntat ca se va retrage de la club, potrivit Orange Sport.In 2021, dupa ce a primit locul fostei Farul in Liga 2, Unirea Constanta a fost preluata, la scurt timp, de Vasile Geambazi, varul lui Gigi Becali, folosind formatia ca un "satelit" al FCSB.La Constanta au ... citeste toata stirea