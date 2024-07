Unitate si sacrificiu total!

Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Edward Iordanescu, a transmis, luni, un mesaj prin intermediul site-ului oficial al FRF, in care a afirmat ca Olanda, adversara din optimile de finala ale EURO 2024, este favorita si a subliniat ca pentru a obtine calificarea jucatorii sai trebuie sa dea dovada de unitate in fiecare secunda si sacrificiu total."In mod cert ne aflam in fata celei mai mari provocari din parcursul nostru impreuna. O spune istoricul duelurilor cu Olanda, o ... citește toată știrea