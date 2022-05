United ar renunta la Ronaldo si pentru 12 milioane

Erik ten Hag (52 de ani) a fost numit oficial, in cursul saptamanii trecute, in functia de antrenor principal al celor de la Manchester United. Antrenorul barav a inceput deja sa isi faca lista de transferuri pentru perioada de vara, iar tintele lui Manchester United pentru "mercato" sunt unele impresionante. Potrivit Daily Mail, Karim Adeyemi (20 de ani), de la RB Salzburg, s-a numarat printre fotbalistii pe care Erik ten Hag a dorit sa ii aduca pe Old Trafford. Cu toate acestea insa, ... citeste toata stirea