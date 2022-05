United Galati e campioana Romaniei

Echipa CS United Galati a cucerit marti seara titlul de campioana a Romaniei dupa ce s-a impus in meciul patru al finalei Ligii I FortunaFutsal in fata formatiei Autobergamo Deva, scor general 3-1, scrie frf.ro. Iulian Cojocaru, in minutul 12, la capatul unui contraatac devastator, a deschis scorul pentru deveni, iar gazdele au egalat dupa doar patru minute prin Andrei Craciun.In primul minut al reprizei secunde, Sasse a adus din nou in avantaj Autobergamo Deva. Daniel Araujo, cel mai bun ... citeste toata stirea