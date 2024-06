United merge inca pe mana lui Ten Haag

Erik Ten Hag (foto) va ramane in functia de antrenor al echipei Manchester United, in urma unei evaluari post - sezon a consiliului de administratie al clubului, relateaza bbc.com.BBC noteaza ca oficialii din conducerea clubului discuta cu Ten Hag despre prelungirea contractului sau, care este pe cale sa intre in ultimul sezon. United a initiat evaluarea imediat dupa finala Cupei Angliei. Ten Hag a abordat meciul cu Manchester City de pe Wembley pe fondul unor articole care sustineau ... citește toată știrea