UPDATE: Obiectiv indeplinit, calificare in grupele principale

UPDATE: Calificarea nationalei Romaniei in grupele principale ale Campionatului European de handbal feminin - EHF EURO 2024, care are loc in Austria, Ungaria si Elvetia, a fost confirmata dupa ce Muntenegru a dispus de Cehia cu scorul de 28-21 (12-4), marti seara, la Debrecen.In continuare, Romania va infrunta Franta, Suedia, Ungaria si Polonia.Victorie uriasa cu Serbia la Euro 2024Nationala Romaniei a invins Serbia cu scorul de 27-25 (13-16), marti seara, la Debrecen, in ultimul sau meci ... citește toată știrea