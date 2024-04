Urgenta maxima la City, prelungirea contracului cu Rodri

Rodri - foto - (27 de ani), mijlocasul defensiv al celor de la Manchester City, este neinvins in ultimele sale 65 de meciuri jucate in toate competitiile pentru "Regina Europei", cele mai multe pentru un jucator din istoria Premier League. In precedentele 65 de partide ale lui City, in care a jucat si Rodri, trupa pregatita de Pep Guardiola (53 de ani) a obtinut 54 de victorii si 11 remize. Manchester City se teme de o posibila plecare a lui Rodri in viitorul apropiat. Mijlocasul spaniol a ... citește toată știrea