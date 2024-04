"Ursii" s-au impus la Zarnesti

ACS Kids Tampa a castigat derby-ul brasovean cu Olimpic Zarnesti, in etapa a treia din playoff-ul Ligii a 3-a. Golul lui Nechita (1) si autogolul lui Marinescu (14) au adus victoria "ursilor". Baietii lui Liviu Negoita au urcat pe podium si s-au apropiat la patru puncte de trupa lui Mihai Stere, putand spera astfel chiar la un loc in barajul de promovare.Tot in playoff, Olimpic Cetate Rasnov a pierdut pe teren propriu cu liderul AFC Campulung Muscel, scor 1-2. David Mititelu a punctat pentru ... citește toată știrea