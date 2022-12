"Ursii" spera intr-o salvare fara emotii

ACS Kids Tampa Brasov a avut un sezon de toamna oscilant in Liga a 3-a. "Ursii" au alternat jocurile bune, cu evolutii mai putin reusite, au trecut de multe ori de la extaz la agonie si invers, totul intr-o serie in care echipele sunt foarte echilibrate valoric."Din punctul meu de vedere este o jumatate de sezon mai putin reusita pentru noi. Si spun asta pentru ca aveam asteptari mult mai mari. Chiar daca jocul ne-a dat in multe momente impresia ca suntem pe drumul cel bun, rezultatele au ... citeste toata stirea